 

На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма

10.07.2021, 16:40, Новости дня
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Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины.

«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», –  цитирует Резникова «Украина 24».

Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.

«Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников.

Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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