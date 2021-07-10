На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины.

«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», – цитирует Резникова «Украина 24».

Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.

«Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников.

Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.