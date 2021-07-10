 

В Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова

10.07.2021, 16:40, Новости дня
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Заявления украинского руководства о возвращении Крыма и «депортации» российских граждан несбыточны, сообщил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

«Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял», – цитирует Форманчука РИА «Новости».

Он призвал Киев не тратить силы и деньги на создание сценариев по возвращению полуострова.

«Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным», – заключил Форманчук.

Напомним, украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан «после возращения Крыма» в состав страны, в том числе их депортацию.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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