 

Проценко и Шмелева поздравили выпускников вузов

10.07.2021, 16:40, Новости дня
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К выпускникам российских вузов с поздравлениями обратились главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель уентрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«В качестве пожелания: нельзя себя никогда ограничивать, сдерживать. Надо ставить перед собой амбициозные задачи, которые вы можете сегодня представить. И тогда в вашей жизни появится те самые наставники, которые помогут и подскажут следующий шаг. Конечно, очень важна при взаимодействии с наставником совместная практическая деятельность. Без нее, наверное, не получится дальше развивать то, что должно применяться на благо других. Наверное, это очень важная для каждого профессионала составляющая. Потому что она и дает счастье: когда ты востребован, когда ты реализован, когда рядом люди, которые помогают тебе менять мир к лучшему», – приводит слова Шмелевой сайт «Единой России».

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко обратился к выпускникам медицинских вузов, призвав их сделать свой вклад в развитие системы здравоохранения.

«Выпускники-медики – дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов – пандемия все расставила на свои места. И я уверен, что, когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будем меняться вашими силами», – подчеркнул он.

10 июля в РФ отмечается День всероссийского студенческого выпускного. В общей сложности дипломы о высшем образовании получают около 900 тыс. человек.

Напомним, по предложению президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.



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