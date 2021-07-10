“Запад готовит военные провокации в Крыму”: финский политолог Бекман

Об этом рассказал финский политолог Йохан Бекман. По его словам, на Западе сейчас можно вновь наблюдать оголтелую антироссийскую пропаганду, что может говорить о том, что НАТО готовит новые провокации в Крыму.

В частности, в Европе на данный момент развернута всеобщая информационная кампания, в рамках которой население европейских стран убеждают в том, что на российском полуострове идет военный конфликт. Это, по мнению Бекмана, может указывать на то, что западные страны готовятся к тому, о чем говорят.

Политолог отметил, что масштабная антипутинская, русофобская истерия в европейских СМИ не сбавляет обороты, а наоборот усиливается. Случай с британским эсминцем “Дефендер” является примером того, что Запад готовит некие военные провокации.

Политолог отметил, что сейчас западные державы могут попробовать и другие виды провокаций, не исключено, что и террористические, так как, по мнению Бекмана, НАТО является самой опасной в мире террористической организацией. По его словам, стоит лишь вспомнить, чем занимались войска альянса в Югославии.

Напомним, на 24 августа анонсирован запуск Украиной “Крымской платформы”. В связи с этим Киев пытается привлечь к ней как можно больше внимания и повысить ее важность, в том числе путем провокаций, количество которых в последнее время резко возросло.