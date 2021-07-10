Лучших студентов наградили на Всероссийском студенческом выпускном

Лучших выпускников российских вузов 2021 года наградили в рамках Всероссийского студенческого выпускного, организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования и президентская платформа «Россия – страна возможностей».

Благодарственные письма получили выпускники, имеющие заслуги в области творчества, добровольчества, науки и инноваций. Их вручили начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, говорится в поступившем в газетв ВЗГЛЯД сообщении.

«Сегодня окончание вуза говорит о том, что обучение только начинается – теперь по-настоящему, по-взрослому, так, чтобы добиться успеха в жизни. Я этого успеха от души выпускникам желаю. Надеюсь, что с помощью платформы «Россия – страна возможностей», с помощью тех команд, которые они успели сформировать за время обучения в своих университетах, институтах, академиях, в нашей стране они смогут реализовать свои самые амбициозные проекты. А мы будем им в этом помогать», – сказал Новиков.

«Наша цель – не только разово дать возможность проявить себя в разных направлениях любому человеку – не важно школьник это, студент или уже молодой профессионал. Мы нацелены на создание для них единого поля возможностей. И в рамках платформы «Другое дело» все участники проектов, которые за эти четыре года прошли через конкурсы АНО«Россия – страна возможностей», продолжают вовлекаться в самые разные созидательные и полезные активности и остаются друг с другом на связи», – продолжил он.

Агафонов отметил, что выпускники не только учились в своих вузах, но и занимались творчеством, волонтерством, организовывали мероприятия, проходили разнообразные стажировки, писали научные работы.

«Они уже много добились. Но я призываю ребят – и всех выпускников – никогда не останавливаться на достигнутом. На платформе «Россия – страна возможностей» для вас есть еще множество проектов. Среди них и наш флагманский конкурс – «Лидеры России». Более того, вчера мы запустили трек «Развитие», он доступен для всех желающих. Можно пройти различные тесты по управленческим компетенциям и составить индивидуальный план развития, а также получить набор персональных рекомендаций», – обратился он к бывшим студентам.

В числе награжденных были: бакалавр МФТИ Игорь Ельцов, бакалавр Московского государственного университета пищевых производств Иван Дегтярев, магистр Пензенского государственного университета Владислав Заикин, магистр Волгоградского государственного университета Камилла Хидирова, бакалавр Российского государственного университета имени Косыгина Анастасия Терещенко, магистр Российского государственного педагогического университета имени Герцена Алдар Мукабенов.

Мероприятие состоялось на площадке Московского государственного университета пищевых производств. «Сегодня университет – это площадка для формирования интеллектуального фундамента страны и полигон возможностей. Безусловно это реализуется благодаря поддержке на самом высоком государственном уровне, поддержке Министерства науки и высшего образования и таких проектов как платформа «Россия – страна возможностей». Наши ребята, еще обучаясь в университете получают индивидуальные патенты на изобретения, запускают стартап-проекты, начинают собственный бизнес. И университет всегда рядом – это и менторская поддержка от лидеров, это и индивидуальные образовательные программы и программы повышения квалификации и помощь в оформлении заявок на венчурное финансирование и конечно помощь и поддержка участия студентов и выпускников в проектах платформы «Россия – страна возможностей», – сказал ректор вуза Михаил Балыхин.

В ходе встречи лучшие выпускники под руководством популярного фудблогера Антона Сурина (Toshayo) создали новый рецепт студенческой пиццы. Он попадет в меню ресторанов-участников проекта «Мастера гостеприимства». Пицца будет продаваться со скидкой всем, кто предъявит студенческий билет.

«Приготовление пиццы для нас очень символично: мы создаем свою маленькую историю, которая со временем, возможно, обрастет легендами. Надеюсь, что все будут помнить, что «Студенческую» пиццу создали лучшие выпускники 2021 года. Точно также я верю, что проекты, которые мы развивали во время учебы, станут частью жизни следующих поколений студентов. Я стала первым победителем «Российской студенческой весны» в новом направлении «Арт»: в номинации «Стрит-арт» я расписала двухметровую матрешку, которую назвала «Мемошка». Это направление приводилось при поддержке Международного фестиваля «Культурный код», в нем задействованы художники с мировыми именами – и я смогла познакомиться с некоторыми из них, стать ближе к этому сообществу. Думаю, у тех, кто будет участвовать в «Студвесне» в последующие годы, будет еще больше возможностей для творческой самореализации вместе с платформой «Россия – страна возможностей», – поделилась впечатлениями магистр Волгоградского государственного университета Камилла Хидирова.

Победитель профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» Алдар Мукабенов отметил, что РФ – страна возможностей» подарила ему «путевку в карьеру», а проект проект «Учитель будущего. Студенты» возродил желание и стимул работать в педагогической сфере.

«Во время учебы я подрабатывал в ресторане, поднялся с официанта-бармена до менеджера заведения. До участия в конкурсе мне нравилась выстроенная карьерная траектория, однако после проекта я понял, что мое настоящее призвание в преподавании. Окончил вуз с красным дипломом, и вот, пригласили на награждение лучших выпускников в Москве. Это было неожиданное приглашение, которое я с радостью принял. Верю, что положенное начало в достижении цели обязательно реализуется, ведь действительно РФ – это страна возможностей», – сказал он.

В течение всего июня для выпускников проходили образовательные и развлекательные онлайн-мероприятия. Среди них – акция в социальных сетях #СНаукойвСердце, которая собрала более 5 тыс. историй успеха, интеллектуальная игра «Зачет», объединившая 300 студенческих команд, онлайн-опрос, в котором приняли участие более 10 тыс. студентов и онлайн-конкурс «Лучшая академическая группа выпускников». Завершились они масштабным онлайн-концертом, который состоялся 10 июля «ВКонтакте».

Партнерами мероприятия выступили Федерация регби России, «ЛитРес» – сервис электронных и аудиокниг №1 в РФ и странах СНГ», «Город» – бонусная коалиционная программа для держателей транспортной карты «Тройка», «ВКонтакте», Федерация бокса России.