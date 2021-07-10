 

Во Франции неизвестный ранил двух человек ножом

10.07.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во французском торговом центре неизвестный напал на нескольких человек с ножом, двое ранены, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Нападение произошло в департаменте Сена и Марна, в магазине мобильных телефонов, во время конфликта между продавцом и неизвестным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Нападавший нанес серьезное ранение продавцу и еще одному мужчине, который пытался вмешаться в ситуацию. Один из потерпевших попал в реанимацию.

Позже глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что нападавший задержан.

Ранее в пятницу во французском Марселе один человек скончался от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые ранения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Россия согласилась помочь Конго в борьбе с коронавирусом

02.01 / Женщина погибла в метро Москвы

29.03 / Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью

09.01 / Фельштинский: Трамп стал самым успешным проектом российских спецслужб после привода к власти в России полковника ФСБ Путина

23.07 / Глава Шотландии встретила прибывающего в регион Джонсона язвительной шуткой

22.08 / Fox News – назвали расистом и избили — жителю Портленда досталось от протестующих за попытку помочь женщине-трансгендеру

23.11 / Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном

30.03 / Украинцев предупредили о целой серии локдаунов

22.11 / Макрон исключил возможность отмены карантина во Франции

25.08 / Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского нашли в центре изоляции правонарушителей в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика