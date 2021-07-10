Во Франции неизвестный ранил двух человек ножом

Во французском торговом центре неизвестный напал на нескольких человек с ножом, двое ранены, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Нападение произошло в департаменте Сена и Марна, в магазине мобильных телефонов, во время конфликта между продавцом и неизвестным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Нападавший нанес серьезное ранение продавцу и еще одному мужчине, который пытался вмешаться в ситуацию. Один из потерпевших попал в реанимацию.

Позже глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что нападавший задержан.

Ранее в пятницу во французском Марселе один человек скончался от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые ранения.