Определен размер выплат потерявшим имущество при пожарах в Челябинской области

Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тыс. рублей, решается вопрос с помощью тем, у кого сгорело жилье, сообщило правительство региона.

«Глава региона поручил максимально быстро провести работу по предоставлению выплат пострадавшим в связи с утратой имущества. В случае полной утраты имущества сумма выплаты составит 100 тыс. рублей, частичной – 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении администрации.

Кроме того, региональные власти прорабатывают меры дополнительной поддержки людям, потерявшим жилье при пожаре. Самая главная задача, по словам губернатора, максимально быстро начать восстанавливать дома людей.

«Есть те, кто проживал на постоянной основе, есть дачники – поможем всем. Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с рядом предприятий, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки для того, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство», – приводятся в сообщении слова губернатора региона Алексея Текслера.

Губернатор заверил, что все жители сгоревших домов получат поддержку. Причем единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. рублей они получат по спискам без каких-либо подтверждений документами.

«Прошу руководство Карталинского района оперативно подготовить списки, чтобы сегодня были. Поставил задачу социальному блоку правительства – выплаты должны начаться с завтрашнего дня», – сказал губернатор.

Замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что практически все очаги пожаров в Челябинской области локализованы, ситуация находится под контролем.

«В регионе действует сейчас пять очагов природных пожаров, площадь активного горения, как сказал губернатор, составляет порядка 20 гектаров. Ситуация под контролем находится, практически все очаги локализованы», – цитирует РИА «Новости» Денисова. Он добавил, что сил и средств в Челябинской области достаточно для защиты населенных пунктов от пожаров.

По словам Денисова,система оповещения о пожаре в Челябинской области сработала оперативно, эвакуация жителей была организована в соответствии со всеми документами.

Ранее президент Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе и дал ряд поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек.

За медицинской помощью обратились 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.