Мнение: Куда пропали друзья Навального?



Интересная такая тишина стоит в эфирах… а куда делись друзья Навального? Нет, не Волков, который тырит кассу и по факту разорил остатки этой конторы, не Люба Соболь, которая донаты просит, а с выборов в ГосДуму снялась. Где вот эти все – переживающие? Я вот с ними ругался, включая моих знакомых, зимой этого года, раньше много лет. Вы поняли, да, товарищи – куда вы приехали, как на это называется и на самом деле – как это смотрится со стороны? И что вас, банально, поимели. Слова "А я же говорил!" – не передают мои эмоции.

Во-первых, как вам и говорили – никакой Запад не с вами. Дежурные какие-то вякалки есть, но не более того. Как нет больше визгов про трусы вашего фюрера.

Во-вторых, теперь вас всех взяли на карандаш органы. За причастность к этой дряни уже не допускают до выборов, уже не берут на работу в серьезные структуры. А что вы хотели? Талоны на усиленное питание за участие, сочуствие и поддержку эксремистов?

И, конечно, вот она вся ваша легенда – что вас много, что у вас есть какие-то ценности, что вы кому-то нужны хотя бы среди таких как вы…

И можно мне тут затирать про тоталитаризм – но власть терпела вас черте сколько лет. Пока лично ваш покорный рассказывал вам, как Алеша нарушает закон, как разводит лохов на бабло, как для честного политика тратит странным образом кучу подозрительных денег.

Вы говорили мне, что это все враки, а я сурковскаяпропаганда.

Теперь вы пропали. Ни разговоров, ни митингов, ни поддержки Алеши, на чей суд и на суд по закрытию чьих конторок и миньенов, да чего там, даже к Любе Соболь не приходит никто.

И это все к вопросу про вашу честность, принципиальность, неполживость, идейность. И результат, какой будет – если хоть кого-то из вас подпускать к чему-то серьезному, да?

Живите с этим. Хорошо вам не будет, это думаю, вы тоже понимаете.

p.s. Кстати, самое смешное – сейчас вы, кого взяли на карандаш и кто ходил на все эти шмитинги, увидите как отскочат те – кто вам врал лично на ушко, даже не палясь в бложиках. Так победите, ага.

За что, как говорится, боролись.

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