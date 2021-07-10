В Коростене во время празднования произошел пожар. СМИ пишут о взрыве канистр с бензином рядом с пиротехникой

Пожар возник около 23.00.

“В медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии во время внезапного пожара. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение. По состоянию на утро 10 июля информации о других пострадавших в результате этого события нет”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Как сообщил сайт “Коростень today”, пожар произошел во время празднования Ивана Купала в зоне отдыха River Bank. По данным издания, рядом с пиротехникой произошел взрыв.

“Взорвались канистры с бензином под пиротехникой”, – рассказали “Коростень today” очевидцы.

Один из пострадавших выбрался из огня и нырнул в реку.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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