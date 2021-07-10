У 15-летней дочери Волочковой начались проблемы со зрением

У 15-летней дочери балерины Анастасии Волочковой начались проблемы со зрением. Наследница эпатажной артистки пояснила об этом своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Какое-то время Ариадна Волочкова терпела дискомфортные ощущения, но в итоге решила обратиться к медикам. Врачи подтвердили догадки дочери балерины о том, что со здоровьем глаз не все в порядке. Девочка заявила, что начала хуже видеть, поскольку много читает и проводит немалое количество времени за компьютером. Эти проблемы Ариадна Волочкова назвала очевидными.

Офтальмолог приписал дочери Волочковой множество капель и витаминов. Также она старается меньше пользоваться смартфоном. Очки ей пока не приписали.



Изображение взято с: [email protected]_volochkova

Напомним, что уже больше года Ариадна Волочкова живет со своим отцом Игорем Вдовиным. Она решила жить в его столичной квартире, поскольку ей проще добираться в школу. Что касается Анастасии Волочковой, то наследница приезжает в загородный дом матери только в гости.

Источник: www.instagram.com