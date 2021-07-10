 

У 15-летней дочери Волочковой начались проблемы со зрением

10.07.2021, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У 15-летней дочери балерины Анастасии Волочковой начались проблемы со зрением. Наследница эпатажной артистки пояснила об этом своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Какое-то время Ариадна Волочкова терпела дискомфортные ощущения, но в итоге решила обратиться к медикам. Врачи подтвердили догадки дочери балерины о том, что со здоровьем глаз не все в порядке. Девочка заявила, что начала хуже видеть, поскольку много читает и проводит немалое количество времени за компьютером. Эти проблемы Ариадна Волочкова назвала очевидными.

Офтальмолог приписал дочери Волочковой множество капель и витаминов. Также она старается меньше пользоваться смартфоном. Очки ей пока не приписали.

Изображение взято с: [email protected]_volochkova
Напомним, что уже больше года Ариадна Волочкова живет со своим отцом Игорем Вдовиным. Она решила жить в его столичной квартире, поскольку ей проще добираться в школу. Что касается Анастасии Волочковой, то наследница приезжает в загородный дом матери только в гости.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Мнение: Дипломатический садизм

29.04 / Археологи обнаружили первую в мире беременную древнеегипетскую мумию спустя 2000 лет

09.06 / Собянин пообещал устроить москвичам «Крем-пай» до конца июня

07.08 / Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона “Сверхъестественного”

21.10 / Ирина Скобцева оставила сыну внушительное наследство

08.07 / “Дикий скандал”: Зеленский променял США на Китай

15.06 / В канале под Волгоградом нашли тело ребенка

28.01 / Пациенты с шизофренией подвержены почти трехкратному риску смерти от COVID-19

22.01 / Ученые: Трудное детство вредит жизненным перспективам

21.06 / Танк Т-14 «Армату» представят на белорусской выставке MILEX-2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика