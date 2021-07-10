Вдова Бориса Грачевского призналась, что не может принять смерть супруга

Екатерина Белоцерковская пообщалась со своими подписчиками в прямом эфире в микроблоге Instagram. Больше всего вопросов было о ее покойном муже Борисе Грачевском. Вдова призналась, что до сих пор не может принять смерть супруга.

Создатель «Ералаша» ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции полгода назад. Чтобы справиться с депрессией и апатией к жизни после кончины мужа, Екатерина Белоцерковская обратилась к психологам. Ее убеждали, что негативные мысли все-таки прекратятся спустя время и станет легче. По признанию вдовы Бориса Грачевского, с каждым днем ей только хуже. Ей больно осознавать, что любимый человек больше никогда не войдет в дом и не возьмет на руки своего сына. Екатерина Белоцерковская до сих пор носит обручальное кольцо и не планирует его снимать.

После смерти известного режиссера стало известно, что права на юмористический киножурнал отошли его другу Аркадию Григоряну. Вдова Бориса Грачевского с этим категорически не согласна, так как считает такое наследование незаконным. Екатерина Белоцерковская намерена отстаивать свои права в суде, но убеждена, что «Ералашем» должны заниматься профессионалы.