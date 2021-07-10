 

Лиза Галкина посоветовала, как можно станцевать танго без партнера

10.07.2021, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многочисленные поклонники вновь умилились харизмой и детской непосредственностью младшей наследницы Аллы Пугачевой. Лиза Галкина посоветовала одиноким людям, как можно станцевать танго без наличия партнера.
Видео с лайфхаком дочери опубликовал в своем микроблоге Instagram Максим Галкин. Вместо кавалера девочка взяла себе куртку и продемонстрировала на камеру, как можно танцевать одной. Лиза Галкина убеждена, что если есть желание, то возможности всегда найдутся.

Поклонники засыпали юную артистку комплиментами по поводу ее находчивости и креативности. В числе одной из первых пост супруга прокомментировала Примадонна. Она написала, что «с такой красоткой наверняка захотят танцевать». К танцам Лизы Галкиной не остались равнодушными как фанаты знаменитой семьи, так и звездные коллеги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Личное: “Разговаривал загробным голосом”

24.02 / Покойная Градова признавалась, что Миронов запрещал ей сниматься в кино

12.02 / Мнение: Кто издевается над ветераном?

11.11 / Дыра Дьявола: Ужас индейцев Невады

14.04 / Политолог Бредихин о причинах звонка Байдена Путину: Президент США оскорблен, пристыжен и напуган

13.07 / На видео показали фишки новых iPhone 12

06.04 / Медики назвали опасную пищевую привычку

21.09 / Мнение: “Всему бывает конец”

25.08 / Вонючий монстр из Аризоны, который калечит животных и кидается камнями в туристов

31.03 / Концепцию информационной безопасности детей предложили обновить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика