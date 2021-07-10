Лиза Галкина посоветовала, как можно станцевать танго без партнера

Многочисленные поклонники вновь умилились харизмой и детской непосредственностью младшей наследницы Аллы Пугачевой. Лиза Галкина посоветовала одиноким людям, как можно станцевать танго без наличия партнера.

Видео с лайфхаком дочери опубликовал в своем микроблоге Instagram Максим Галкин. Вместо кавалера девочка взяла себе куртку и продемонстрировала на камеру, как можно танцевать одной. Лиза Галкина убеждена, что если есть желание, то возможности всегда найдутся.

Поклонники засыпали юную артистку комплиментами по поводу ее находчивости и креативности. В числе одной из первых пост супруга прокомментировала Примадонна. Она написала, что «с такой красоткой наверняка захотят танцевать». К танцам Лизы Галкиной не остались равнодушными как фанаты знаменитой семьи, так и звездные коллеги.