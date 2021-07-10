Мнение: Ирочке было всего 10 лет…

В Виннице 30 июня умерла Ирина Химич, с диагностированной редкой болезнью прогерией, то есть преждевременным старением, которая организовала в Киеве выставку для сбора средств на свое выздоровление. Девочке было 10 лет.

Об этом написала ее мама Дина Химич в Facebook.

По информации матери девочки, еще в начале июня Иринка проходила обследование врачей из-за проблем с глазами, вызванных болезнью. Врачи подтвердили, что в Иры 100% зрение, но присутствует аномалия с сосудами из-за прогерии.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти", — написала Дина Химич.

Известно, что жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов. Семья Иры боролась за ее жизнь, а чтобы помочь родным, им активно помогали волонтеры. А в декабря 2019 году в Киеве состоялась выставка собственных кaртин Иры Химич, у которой несколько лет назад врачи диагностировали прогерию. Несмотря на юный возраст, организму девочки уже более 60 лет.



Исток текста.



Исток фоток.

Что такое прогерия?Прогерия, также известная как синдром Хатчинсона-Гилфорда, является крайне редким, прогрессирующим генетическим заболеванием, которое приводит к быстрому старению детей, начиная с первых двух лет жизни.

Дети с прогерией обычно выглядят нормальными при рождении. В течение первого года начинают проявляться признаки и симптомы, такие как замедленный рост и выпадение волос.

Причиной смерти большинства детей с прогерией в конечном итоге становятся проблемы с сердцем или инсульты.Средняя продолжительность жизни ребенка с прогерией составляет около 13 лет, но некоторые дети могут прожить до 20 лет.

В мире насчитывается всего 179 человек, страдающих прогерией, и диагноз обычно ставится в возрасте около двух лет, а продолжительность жизни составляет 15 лет.

В настоящее время не существует лекарства от прогерии.

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