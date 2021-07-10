Путин обратился к выпускникам вузов

Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских высших учебных заведений с завершением обучения, он пожелал им обрести собственное призвание и не сдаваться на своем пути.

«Дорогие друзья! Сегодня во всей стране, во всех наших регионах замечательный праздник – Всероссийский студенческий выпускной. И конечно, прежде всего, от всей души хочу поздравить вас – молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, – с успешным завершением обучения в вузах, институтах, университетах», – обратился глава государства к выпускникам.

Видеозапись с обращением опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что «яркая и незабываемая» студенческая пора у них остается позади, и начинается новый этап, где все будет зависеть от самих молодых людей.

«Вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений, и, уверен, сумеете добиться очень многого. В этом году, в Год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом «С наукой в сердце». В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять, причем это относится практически ко всем специальностям», – сказал президент.

Он выразил надежду, что молодые специалисты выходят из вузов целеустремленными и всерьез настроенными на успех, по словам Путина, ценность знаний и саморазвития для них должна быть безусловна.

«Поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим», – подчеркнул глава государства.

Он пожелал каждому найти свой собственный, неповторимый путь и подлинное призвание, отметив, что это не всегда получается с первой попытки.

«Но здесь главное – не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России», – сказал Путин.

Также он поздравил педагогов, преподавательский состав, отметив их «огромный, очень значимый труд в интересах будущего государства».

«Искреннюю признательность своим педагогам, уважение к ним вы, дорогие выпускники, как и многие миллионы наших сограждан, надеюсь, сохраните на всю жизнь и так же искренне будете беречь и ценить студенческую дружбу. Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В РФ перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы. Удачи вам», – заключил президент.