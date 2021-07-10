Чемпион по единоборствам указал на важный аспект боя Макгрегора и Порье

Ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье будет зависеть от того, кто угадает с тактикой, сообщил чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

«Третья встреча принципиальная, на мой взгляд, потому что счет 1:1. <…> У спортсменов такого уровня большую роль играет тактика, подготовка именно тактики ведения боя. Они примерно одинакового уровня, у кого-то [лучше] техника борьбы, ударки, выносливость», – сказал Семенов 360.

Он отметил, что победителем во встрече станет тот, кто сможет быстрее найти «какой-то ключик» к оппоненту. Порье при этом важно не переоценить свои возможности после последней победы, добавил спортсмен.

Бой Макгрегора и Порье пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Первая встреча спортсменов прошла в 2014 году, тогда в первом раунде победил ирландец. Второй бой прошел в январе 2021 года, досрочную победу во втором раунде одержал американский атлет. После боя Макгрегор заявлял, что не намерен завершать спортивную карьеру.