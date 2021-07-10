 

Чемпион по единоборствам указал на важный аспект боя Макгрегора и Порье

10.07.2021, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье будет зависеть от того, кто угадает с тактикой, сообщил чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

«Третья встреча принципиальная, на мой взгляд, потому что счет 1:1. <…> У спортсменов такого уровня большую роль играет тактика, подготовка именно тактики ведения боя. Они примерно одинакового уровня, у кого-то [лучше] техника борьбы, ударки, выносливость», – сказал Семенов 360.

Он отметил, что победителем во встрече станет тот, кто сможет быстрее найти «какой-то ключик» к оппоненту. Порье при этом важно не переоценить свои возможности после последней победы, добавил спортсмен.

Бой Макгрегора и Порье пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Первая встреча спортсменов прошла в 2014 году, тогда в первом раунде победил ирландец. Второй бой прошел в январе 2021 года, досрочную победу во втором раунде одержал американский атлет. После боя Макгрегор заявлял, что не намерен завершать спортивную карьеру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции

21.11 / Похитителя ребенка под Владимиром арестовали на два месяца

17.03 / ГБР задержало сотрудника СБУ. По данным следствия, он похитил человека и требовал €40 тыс. 1,6 млн грн

29.11 / Швейцарские ученые сравнили раннюю Землю с Венерой

03.06 / Полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножами в Усолье-Сибирском

07.09 / Во Владикавказе открылась самая большая школа в Северной Осетии

24.10 / Минобороны решило принять на вооружение новые средства спасения летчиков

30.06 / Генсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с Россией

30.06 / В Бангладеш на реке столкнулись два судна, более 30 погибших

07.09 / Уйба наградил бывшего начальника вертолетной площадки села Ижма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика