 

“Изысканный десерт”. Хименес-Браво поделился рецептом английского бананового пирога

10.07.2021, 15:00, Новости дня
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“Летом хочется чего-то легкого? Срочно сохраните рецепт, чтобы не потерять и баловать себя изысканным десертом в любое время”, – отметил он.

Для приготовления баноффи понадобится:

слоеное тесто – 1 лист 30 см;
банан 4 шт.;
сахар коричневый 150 гр.;
масло сливочное 100 гр.;
ваниль 1 гр.;
корица 1 гр.

Бананы нужно очистить от кожуры, два банана разрезать пополам, а два оставить целыми.

На сковороду с толстым дном выкладываем сливочное масло и коричневый сахар, добавляем корицу и ваниль. Нагреваем до образования однородной карамели, погружаем в нее бананы и переворачиваем таким образом, чтобы бананы были в карамели.

На слоеное тесто кладем железную форму и под нее вырезаем тесто. Делаем насечки вилкой по всей плоскости. В форму выкладываем бананы в карамели и поливаем остатками. Сверху на бананы выкладываем вырезанное заранее тесто и выравниваем его по краям, чтобы тесто лежало плотно.

Выпекаем 30 минут при 180 градусах. После запекания оставляем полностью остыть, кладем сверху на форму тарелку и переворачиваем.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”. Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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