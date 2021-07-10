В Минздраве Украины рассказали, можно ли делать одновременно прививки против COVID-19 и других болезней

Группа экспертов рекомендует проводить плановые прививки через 28 дней после получения второй дозы вакцины от коронавируса. В случае необходимости интервал может быть сокращен до 14 дней.

Вакцинацию против COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

“Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы “антиковидной” вакцины засчитываются”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1894033204093109

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 июля прививки от коронавируса получили уже почти 2,3 млн человек, 1,1 млн завершили вакцинацию.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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