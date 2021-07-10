 

Жена Виктора Павлика показала фигуру спустя месяц после родов

10.07.2021, 15:00, Новости дня
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Она примеряла лосины и короткий топ серого цвета. Видео Репяхова сопроводила подписью: “Буду худеть”.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

“В этом комплектике можно хорошо увидеть свою фигуру, боков у меня не было до беременности. В общем, сразу видно, над чем надо работать”, – сообщила подписчикам Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

via GIPHY

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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