Замглавы ОПУ: Иногда кажется, что разговоры о реформах – лишь отговорка для получения Украиной ПДЧ в НАТО

По его словам, такое четкое повторение состоялось впервые с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году: “Ни в коммюнике Уэльского саммита 2014 года, ни в коммюнике Варшавского саммита 2016 не было вообще упоминания о ПДЧ и членстве Украины”.

В то же время, в ОПУ подчеркнули, что Украине нужны “конкретные временные сроки” ее евроатлантических перспектив, “когда наконец начнется имплементация решения Бухарестского саммита 2008 года?”.

Жовква отметил, что Украина “готова делать домашнее задание и реформировать сектор безопасности и вооруженные силы”, но в то же время в Киеве “хотят понять, сколько еще реформ нужно осуществить?”.

“Есть исчерпывающий перечень этих реформ? Форматом ПДЧ предусмотрено выполнение годовых национальных программ, и Украина уже 13-й год выполняет такие программы. Так сколько еще их нам надо выполнить? Президент [Владимир Зеленский] хочет четко услышать, что еще надо сделать и что будет “маркером исполнения”. К сожалению, пока такого понимания всех членов НАТО нет”, – подчеркнул Жовква.

Он добавил, что Украина знает, “какие страны еще не сформировали необходимый консенсус”, как и знает о тех государствах, которые поддерживают ее в евроатлантическом устремлении.

“Иногда кажется, что разговоры о реформах – это лишь отговорка. Возможно, это наше субъективное впечатление. Но тогда хотелось бы спросить: неужели не проведено за 13 лет необходимых реформ? Иногда просто кажется, что для некоторых стран разговоры о реформах – это причина просто не говорить нам “да”, – резюмировал замглавы ОПУ.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. “ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ”, – отмечается в документе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркнул Кулеба.

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