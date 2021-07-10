 

“Очень больно и обидно”. Приходько объяснила, почему не готова откровенничать о конфликте с Меладзе

10.07.2021, 15:00, Новости дня
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“Я расскажу, когда уже буду в преклонном возрасте. Потому что сейчас это расценят как скандал под новую песню. Как Ани Лорак же рассказала об этом в преддверии тура. Начнут, мол она хочет похайповать. А когда люди поймут, что ни пиариться, ни хайповать я не хочу, тогда они поймут, что это правда, что мне было действительно очень больно и обидно… Это больная для меня тема, ковыряться лишний раз в душе я не хочу”, – отметила Приходько.

Артистка рассказала, что после прекращения сотрудничества с Меладзе они лишь один раз пересекалась. Тогда она принимала участие в украинском отборе на Евровидение с песней Free now (2016 год), а Меладзе был среди членов жюри. Приходько заняла седьмое место и не прошла в финал Национального отбора.

“Я когда его увидела, что он будет одним из тех, кто отбирает и потом продюсирует, я поняла: “Далеко ты поедешь, Настенька”. Я пришла домой, подбухнула хорошо так. Я поняла, что это такая встреча с прошлым, с которым я бы не хотела встречаться. Сижу, пью и думаю: “Развернуться и уйти?” Потому что я поняла, что никуда не поеду. Но это слабость, надо было довести дело до конца, а сил нет”, – говорит Приходько.

Певица вспоминает, что уже после выхода на сцену, она поняла, что не надо было этого делать.

“Потому что то Евровидение, которое мы с ним прошли [в 2009 году], это – просто ад. Ни я, ни он не хотели вступать в эту реку еще раз. Но я поняла, что я сильнее всех этих эмоциональных потрясений. Я выйду, я спою, как могу, и уйду. И так я и сделала”, – закончила артистка.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году после победы в российском телешоу “Фабрика звезд 7” артистка заключила контракт с Константином Меладзе. В 2009 году в статусе его подопечной представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После этого Меладзе и Приходько расторгли контракт.

После начала российской агрессии певица отказалась гастролировать в России. 

14 мая 2021 года Приходько прокомментировала заявление проживающей в России украинской певицы Ани Лорак о том, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого “лежали в личной плоскости”. Приходько заявила, что ” за нее расписываться не нужно”. “Лично у меня условия были другие [условия] и обобщать не надо. Свою историю я расскажу, когда буду готова к очередному скандалу”, – написала тогда она.

В интервью Кате Осадчей в мае она сказала, что у нее были не очень хорошие отношения с Меладзе, но они не имели сексуального характера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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