Военное ведомство США заказало камеры для отслеживания важных событий

Специалисты американского военного ведомства решили взять на вооружение умные видеокамеры нового типа. Их основной задачей будет отслеживать конкретные объекты или фиксировать события по заданным параметрам.

Это значит, что такие камеры не будут записывать все подряд, предоставляя массу никому не нужной информации. Наоборот, устройства позволят специалистам видеть только то, что им необходимо в данный момент.

Как сообщают осведомленные источники, над изобретением сейчас трудятся специалисты из ряда ведущих высокотехнологических компаний. При том они конкурируют друг с другом и должны представить свои варианты технических решений. Лучшие будут приняты в оборонном ведомстве.