Опубликованы новые данные о смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Компания Google пытается держать в секрете технические данные новых моделей смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые она готовит к выходу на рынок. И все же в сети порция за порцией появляется информация от инсайдеров.

Очередное сообщение, опубликованное совсем недавно, касается экраном и видеокамер новых гаджетов. Как стало известно, в модели Pixel 6 использован экран размером 6,4 дюйма. Также здесь установят двойную видеокамеры (датчики на 50 Мп и 12 Мп). Аккумулятор же обладает емкостью 4614 мАч. Ранее инсайдеры сообщали, что объем оперативной памяти в данном смартфоне составит 8 Гб, а основной – 128 или 256 Гб.

В улучшенной версии с индексом Pro размер экрана составит 6,71 дюйма. Основная камера будет состоять уже из четырех датчиков. Объем накопителя может быть таким же, как и в предыдущей модели, но может быть увеличен до 512 Гб. Батарея – 5000 мАч.