Анастасия Приходько смогла бы простить измену мужа

В одном из интервью Анастасия Приходько призналась, что смогла бы простить предательство мужа. По словам певицы, в отношениях самое большое значение имеет эмоциональная связь между мужчиной и женщиной.

Анастасия Приходько уточнила, что могла бы закрыть глаза на физическую измену. В случае, если супруг по-настоящему влюбится в другую женщину, она не станет за него сражаться. Певица отметила, что это не имеет никакого смысла. Однако она готова общаться с экс-возлюбленным, чтобы совместно принимать участие в воспитании детей.

При этом, Анастасия Приходько отметила, что она через многое прошла с мужем, поэтому полностью ему доверяет. Артистка уверена в его надежности, так как при любых жизненных трудностях он остается рядом. Для нее важно, что супруг чувствует по отношению к ней, и тот путь, который они прошли вместе.

Звезда не исключает, что «может попутать бес» и случится физическая измена. Однако она убеждена, что сама не способна на предательство. Анастасия Приходько делает все для того, чтобы быть идеальной женой и матерью. Даже в тех случаях, когда она считает себя правой, старается не вступать в конфликты с возлюбленным.