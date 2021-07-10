Поклонники рассекретили личность нового парня Стефании Маликовой

Стефанию, дочь певца Дмитрия Маликова, постоянно окружают ухажеры. Недавно поклонники заподозрили, что она встречается с новым парнем и рассекретили его имя.

Ранее у Стефании Маликовой был роман с сыном бизнесмена Владимира Груздева. Однако отношения пары длились недолго. Вскоре у наследницы артиста появился новый поклонник, которого она тщательно скрывала от фолловеров. Бдительные подписчики изучили микроблог Instagram Стефании Маликовой и увидели, что она часто получает комментарии в виде сердечек от хоккеиста НХЛ Кирилла Капризова.

Сейчас дочь Дмитрия Маликова отдыхает на Алтае, но не показывает с кем. Предположения поклонников она никак не комментирует. Звездная наследница призналась, что она в этом путешествии воодушевилась красотами родной страны.