 

Поклонники рассекретили личность нового парня Стефании Маликовой

10.07.2021, 14:56, Разное
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Стефанию, дочь певца Дмитрия Маликова, постоянно окружают ухажеры. Недавно поклонники заподозрили, что она встречается с новым парнем и рассекретили его имя.
Ранее у Стефании Маликовой был роман с сыном бизнесмена Владимира Груздева. Однако отношения пары длились недолго. Вскоре у наследницы артиста появился новый поклонник, которого она тщательно скрывала от фолловеров. Бдительные подписчики изучили микроблог Instagram Стефании Маликовой и увидели, что она часто получает комментарии в виде сердечек от хоккеиста НХЛ Кирилла Капризова.

Сейчас дочь Дмитрия Маликова отдыхает на Алтае, но не показывает с кем. Предположения поклонников она никак не комментирует. Звездная наследница призналась, что она в этом путешествии воодушевилась красотами родной страны.



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