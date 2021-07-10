Бурунов об одиночестве: “Прошла любовь – завяли помидоры”

Популярный российский актер Сергей Бурунов объяснил, почему он до сих пор одинок. В ходе шоу «Эмпатия Манучи» звезда сериала «Полицейский с Рублевки» заявил, что мечтает о жене и наследниках.

Много лет своей семьей Бурунов считал съемочную площадку. Из-за плотного рабочего графика актер мало проводит времени дома. Он уверен, что вторая половина не станет терпеть подобное. Артист признался, что задумывается о детях. У него были избранницы, которым он предлагал обзавестись наследниками, но они не хотели. Когда Бурунов понял, что с отношения с представительницами слабого пола не складываются, он сделал упор на карьеру.

Скоро перед актером станет вопрос духовного единства с человеком. Ему важно, чтобы была та женщина, с которой можно просто помолчать. В более молодом возрасте есть время на эксперименты, но сейчас артист не собирается размениваться. Бурунов начал очень много думать о времени, которое быстро пролетело. Подобные мысли стали посещать его после 40 лет. Бурунов даже начал задумываться о смерти.

Напомним, что Сергей Бурунов в этом году отметил 44-летие. Актер никогда не состоял в официальном браке, у него нет детей.

Источник: www.vokrug.tv