 

France 24 – учёные назвали жару в США и Канаде проявлением глобального потепления

10.07.2021, 14:54, Новости дня
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После державшейся несколько дней небывалой жары в части США и Канады международная группа учёных опубликовала отчёт, в котором назвала такие экстремально высокие температуры возможными только как один из эффектов изменения климата, пишет телеканал France 24. Пока что подобные экстремальные погодные явления довольно редки, однако, если выбросы парниковых газов не прекратятся, сильная жара может приходить каждые 5—10 лет, предостерегают исследователи.

После того как жара накрыла части Соединённых Штатов и Канады на несколько дней на прошлой неделе международная группа учёных опубликовала отчёт о том, что экстремально высокие температуры были бы совершенно невозможны, если бы это не было одним из эффектов изменения климата. Число погибших в одном американском штате Орегон достигло сотни человек, в то время как в канадской провинции Британская Колумбия зарегистрировано на сотни смертей больше обычного уровня.

ФРЕДЕРИКЕ ОТТО, профессор Института изменений окружающей среды Оксфордского университета: Люди должны осознать, что жара убивает, и это с большим отрывом наиболее смертельное экстремальное явление. Подготовка к жаре и предотвращение смертей во время наступления жары должны быть главным приоритетом для властей каждого города.

По оценкам группы учёных, поразительные температуры прошлой недели стали единственным случаем за тысячу лет. Однако они предупреждают, что, если нынешние выбросы парниковых газов продолжатся, подобные события, возможно, начнут происходить каждые 5—10 лет уже к 2040-м годам.

Июньская жара значительно превысила норму для тихоокеанского северо-запада, в связи с чем авторы отчёта предлагают два возможных объяснения: либо ряд факторов, ставший причиной крайне редкого явления, обострился за счёт изменений климата, либо изменение климата повлияло на атмосферные условия, в результате чего жара стала более частым явлением, чем считалось ранее.

Новое исследование, однако, не стало полной неожиданностью: на мировом уровне изменения климата уже привели к тому, что жара стала более частой, либо экстремальной и продолжающейся дольше.

Дата выхода в эфир 09 июля 2021 года.



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