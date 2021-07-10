Guardian – постеры с целующимися парочками «агитируют» французов сделать прививку

Власти юга Франции решили стимулировать молодых людей вакцинироваться при помощи плакатов романтического содержания, пишет британская газета The Guardian. Всего было создано шесть различных постеров с изображением обнимающихся или целующихся пар. Плакаты сопровождаются слоганом «Да, вакцинация может иметь желаемый эффект».



Reuters

Во Франции подчеркнули «желанные» последствия вакцинации при помощи романтической рекламной кампании, призванной убедить молодых людей сделать прививку от коронавируса, пишет британская газета The Guardian.

Плакаты, выпущенные органами здравоохранения на юге Франции, показывают, как прививка может значительно улучшить социальную жизнь людей, и опровергают опасения общественности по поводу «нежелательных» или неблагоприятных побочных эффектов вакцин против коронавируса. В полном соответствии со стереотипами о Франции, на одном плакате изображена пара, целующаяся на заднем сиденье автомобиля. На других плакатах серии, состоящей из шести различных постеров, изображены, среди прочего, молодые люди на концерте, семья на пляже и пара, обнимающаяся на вокзале. Изображения снабжены слоганом «Да, вакцинация может иметь желаемый эффект». Также на плакатах добавлено: «С каждой прививкой жизнь начинается заново».

В региональном управлении здравоохранения Прованса-Альп-Лазурного берега, где придумали эти плакаты, заявили, что вдохновились национальной кампанией по вакцинации и решили послать людям особенно позитивный сигнал через фотографии, изображающие сцены воссоединения и одновременно опровергающие фразу о «нежелательных эффектах», которую можно часто услышать в связи с вакцинацией против коронавируса.

«Это сообщение будет передаваться через сеть городских рекламных щитов и в местах, часто посещаемых людьми (барах, ресторанах, спортзалах и т.д.), также оно будет передаваться через наши социальные сети», — пояснили региональные власти.

Директор управления здравоохранения Филипп де Местр пояснил: «Мы не прекращали передавать сообщения, объясняющие, почему мы должны защищать себя и других с помощью профилактических мер и вакцины, но мы поняли, что это довольно традиционный подход, который иногда вызывает чувство вины, однако имеет мало эффекта. Поэтому мы подумали о другом подходе, спросив себя, как мы можем достучаться до людей другим способом».

The Local, англоязычный новостной сайт во Франции, отмечает, что страна имеет долгую историю рекламных кампаний, наводящих на размышления. Среди предыдущих приукрашенных с помощью эротического подтекста материалов о здоровье населения было послание для водителей на День Святого Валентина: «Жизнь, любовь. На дорогах не забывайте о том, что действительно важно».

Как напоминает британская газета, в ноябре 2016 года в рамках кампании по повышению осведомлённости о СПИДе, проводимой Министерством здравоохранения Франции, были размещены четыре плаката с изображением двух мужчин и надписью: «С любовником, с другом, с незнакомцем; ситуации бывают разные, как и меры защиты».

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон проведёт заседание Совета по защите здоровья, после чего, как ожидается, объявит о новых мерах по борьбе с распространением «дельта»-штамма во Франции в надежде предотвратить прогнозируемую четвёртую волну коронавируса.

Среди рассматриваемых мер — обязательная вакцинация медицинских работников, включая работников частных домов престарелых. В пятницу министр труда Элизабет Борн встретится с представителями профсоюзов, чтобы обсудить дисциплинарные меры в отношении тех, кто отказывается от вакцинации. Ожидается, что они также обсудят, следует ли включить в эту меру работников других секторов, контактирующих с населением, пишет The Guardian.