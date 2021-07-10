Sky News – в ЕС и Британии признали риск воспаления сердца от вакцин Pfizer и Moderna

Европейское и британское агентства здравоохранения сообщили о связи вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna с «умеренными» случаями миокардита и перикардита. По их информации, в зоне риска находятся мужчины до 40 лет, которые получили вторую дозу того или другого средства от COVID-19, передаёт Sky News.



Reuters

Европейское и британское агентства здравоохранения подтвердили связь вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna со случаями «умеренного» воспаления сердца. Но, по словам организаций, преимущества этих средств против COVID-19 «всё ещё перевешивают риски», пишет Sky News.

Миокардит, воспаление сердечной мышцы, и перикардит, воспаление внутренней оболочки сердца, наблюдались у небольшого числа людей, привитых этими вакцинами. Как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), так и Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) считают, что молодые мужчины с большой долей вероятности могут столкнуться с этими осложнениями, особенно после второй дозы, поясняет телеканал.

EMA и MHRA рекомендуют медицинским работникам и общественности внимательно следить за симптомами воспаления сердца у людей, которым были сделаны две вакцины. Они включают боль в груди, одышку, учащённое или нерегулярное сердцебиение.

Любой вакцинированный с этими симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Но, по утверждению агентств, большинство таких случаев были «лёгкими» и люди, сообщившие о недомогании, выздоравливали при обычном лечении и отдыхе.

MHRA получило 102 сообщения о воспалении сердца после введения дозы Pfizer и 7 — после Moderna. По данным EMA, всего после применения прививок Pfizer (177 млн) было зарегистрировано 283 подобных случая, а после Moderna (23 млн) — 38 случаев.

Хотя пять европейских случаев привели к летальному исходу, EMA утверждает, что все они были обусловлены пожилым возрастом или сопутствующими заболеваниями привитых. Воспаления сердца чаще всего встречались у мужчин до 40 лет и в течение 10 дней после приёма второй дозы. Однако большинство из них быстро выздоровели благодаря стандартным методам лечения миокардита и перикардита.

«Вакцины остаются высокоэффективными в защите людей от COVID-19 и уже спасли тысячи жизней. Эти случаи (воспаления сердца. — ИноТВ) встречаются чрезвычайно редко и, как правило, протекают в лёгкой форме. Мы продолжаем придерживаться мнения, что польза от вакцинации перевешивает риски для большинства людей», — говорится в заявлении MHRA. В то же время EMA сообщило, что собирается внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов Pfizer и Moderna, обращает внимание Sky News.