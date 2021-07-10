 

В России снова побит абсолютный рекорд смертности от ковида

10.07.2021, 14:50, Разное
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За минувшую пятницу в России зафиксировали 25082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число выздоровевших оказалось значительно меньше: 17750 человек. Об этом сообщили представители российского оперативного штаба по коронавирусу.

В этот день от ковида также скончались 752 пациента. Таким образом пандемия в очередной раз побила абсолютный рекорд смертности: предыдущий максимум был выявлен 6 июля, когда от осложнений умерли 737 человека. Большинство летальных исходов было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 108 и 102 случая соответственно. Кроме того, по 28 заражённых умерли в Нижегородской и Иркутской областях.

Официальная и Северная столица лидируют и по темпам суточного прироста заболевших коронавирусом в России сегодня. Москва занимает первое место с 5694 инфицированных и 7035 вылечившихся, а в Санкт-Петербург находится на третьей строчке: за прошедшие сутки там заболели 1978 людей, а побороть инфекцию смогли лишь 52 человека. На втором месте находится Московская область, где коронавирус поразил 2487 людей, 1981 человек выздоровел и 17 пациентов умерли.

Таким образом, общее число заразившихся за всё время пандемии коронавируса в России составило 5 758 300 человек. Справиться с болезнью смогли 5 182 837 человек, но 142 253 скончались.



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