Почему Тимур не бил Настю? – Личное мнение

По какой-то неведомой причине гражданка Решетова решила вдруг рассказать, как на неё поднимали руку — болезненно и неоднократно.



Фото: Соцсети

Было и не раз. Кто же посмел?

О каких-либо отношениях, кроме как с Тимати, доподлинно ничего неизвестно. Неужели, это карликовый рэппер в прыжке отвешивал Насте по щам?

Целых две минуты пыталась представить это и говорю ответственно: не верю.

И дело даже не в том, чтобы дать подзатыльник, Тимону нужно было бы встать сначала на табуретку. Хотя и в этом тоже — пока ходишь за мебелью, гневный порыв улёгся бы.

Да и зачем Тимуру бить сожительницу, которая и так всё делает, что прикажешь?

Несмотря на все недостатки, Юнусов — парень добрый. Что есть — то есть. Получается, или Тиматева врёт, или бил её кто-то другой.

Снова задумалась на две минуты , смотрела на фото Насти.

Глаза круглые. Округлости колыхаются. Смотрит на тебя влажным взглядом и мотоцикл просит. А потом ещё замуж хочет, рассказывая доставке пиццы, что она жена по фамилии мужа. И требует — так и напишите в заказе, что не Решетова я, не Балконская, а самая настоящая Тиматева, мужняя жена.

Можно ли в этом случае не дать леща под сутулую задницу?

Да конечно же, можно! Особенно, когда на женщину совершенно пофиг!

В этом и заключается главная причина: нет никаких эмоций, нет и реакции.

Понимаешь, Настёна, почему тебя не трогали? Да не торкала ты Тимурку, ему всегда было на тебя плевать, и все это знают.

Верите Насте? Зачем, по-вашему, она пытается выставить себя несчастной ткачихой из Иваново, рассказывая, что понимает все горести и печали битой бабы?

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