 

Чайка сообщил, что Путин поддержал создание казачьих подразделений в Росгвардии

10.07.2021, 14:32, Новости дня
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Президент Владимир Путин поддержал предложение о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений, сообщил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения», – цитирует полпреда РИА «Новости».

По его словам, речь идет именно о казачьих полках и батальонах.

«Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», – заключил Чайка.

Ранее полпред в СКФО предлагал создать в составе Росгвардии отдельные подразделения, расположенные в местах компактного проживания членов казачьих обществ.



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