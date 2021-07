Нацразведку США высмеяли за обработанное в Photoshop фото сотрудников

Управление главы Национальной разведки США (ODNI) раскритиковали после публикации отчета об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошедший год: негодование вызвало взятое из Интернета фото на обложке документа, к которому добавили фигуры людей с ограниченными возможностями.

Речь идет о женщине в инвалидной коляске и мужчине с тростью и собакой-поводырем, передает РИА «Новости».

In order to demonstrate its diversity, the Office of the Director of National Intelligence (ODNI) grabbed an old photo and then photoshopped it to add in a blind guy and a woman in a wheelchair. See the “before” and “after” shots below pic.twitter.com/z3HCfjTOFr

— Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) July 9, 2021

«Худшее использование Photoshop», – написал Asaad Hanna.

«Разнообразие существует только в стоковых фотографиях. Менеджеры по найму нанимают своих клонов», – отметил Nothindoin.

«Готов поспорить, что где-нибудь на их сайте написано «Наша организация предоставляет равные возможности и не допускает дискриминации по признаку расы, пола и т. д.», – иронизирует другой пользователь.

Еще один читатель пошутил, что созданием этого изображения занимался, вероятно, тот самый «прифотошопленный» мужчина в очках и собакой-поводырем.

«Наше правительство абсолютно отстойно во всем, кроме войн», – считает Seattle_FTW.

The Worst using of photoshop for the year: For the cover of its diversity report, ODNI bought a stock photo called "Portrait Of Multi-Cultural Office Staff Standing In Lobby" and then photoshopped a woman in a wheelchair and a blind guy into it. pic.twitter.com/e2tObbToeo

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) July 8, 2021

Еще одна пользовательница заметила, что смогла бы отредактировать фотографию лучше, «несмотря на возраст и отсутствие навыков фотошопа».

