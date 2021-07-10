“Секрет в большом количестве зелени”. Ярославский дал рецепт легких оладий из цукини

“Как сделать красивые, зеленые, сезонные и легкие оладьи из цукини? Мой секрет в большом количестве зелени! Используйте любимую и наслаждайтесь ярким цветом”, – отметил Ярославский.

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Ингредиенты:

220 г цукини (или можете брать обычный кабачок);

25 г листьев шпината;

10 г листьев петрушки или другой зелени;

25 г молодого белого лука (можно заменить на репчатый либо шалот или взять белые части зеленого);

одно большое яйцо,

35–40 г муки;

4 г соли.

Обычную муку можно заменить на овсяную, но ее надо брать вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20–30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотый черный перец по желанию.

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Нарезанный произвольно цукини, репчатый лук, зелень и шпинат измельчите в обычном блендере (с плоским горизонтальным ножом). Но не до конца – не до состояния смузи, а просто в мелкие кусочки.

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Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и обжаривайте на антипригарной сковороде или на блиннице. Выкладывайте смесь не слишком тонким, но и не толстым слоем, чтобы оладьи прожарились. Готовим на среднем огне до румяности – минуты три с одной и другой стороны.

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“Можно поставить блюдо доходить в духовку на пять минут. Но я предлагаю не заморачиваться, а просто продолжить готовить на сковороде под крышкой – по одной минуте с каждой стороны. Вот здесь надо аккуратно работать лопаткой. Оладьи получаются нежные и мягкие”, – добавил Ярославский.

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Подавать со сметаной, греческим йогуртом, сыром “Филадельфия”, яйцами пашот и лососем. Также при подаче можно поливать оливковым маслом.

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности “технолог питания”, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

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