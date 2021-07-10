Победительница “Холостяка 9” Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном

“Вчера ночью мы мчали в роддом с четким ощущением, что под утро будем уже с сыном. Волнения не было, честно. В голове лишь были картинки и вопрос: какой он будет? Смуглый и чернявый, с кудрявыми волосами? А какого цвета будут глаза? Ехала и прокручивала у себя эти вопросы в голове, а потом поняла, каким бы он ни был, он все равно будет самым лучшим сыном для нас”, – пишет Квиткова.

Однако схватки у девушки оказались ложными.

“Возвращаемся домой в два ночи. Продолжаем ждать”, – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Контекст:

Весной 2019 года Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта “Холостяк” на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).

В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын.

Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

—