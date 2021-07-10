 

На ранних этапах эволюции Земля подвергалась массированным бомбардировкам из космоса

10.07.2021, 14:04, Новости дня
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По словам ученых, на ранних этапах эволюции астероиды падали на Землю в десять раз чаще, чем в более поздние периоды. Для этого есть две причины. Во-первых, Солнечная система за миллиарды лет все-таки немного очистилась от космического мусора. Во-вторых, Землю неплохо защищает Луна.

Кстати, именно израненная поверхность нашего спутника является еще одним доказательством массированных бомбардировок в далеком прошлом.

На Земле движения воздушных масс создают эрозию, благодаря которой со временем кратеры постепенно сравниваются с поверхностью и становятся незаметными. Однако наличие стекловидных образований, разбросанных на многие километры от места падения астероидов, позволяет оценить силу ударов.



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