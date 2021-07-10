 

Футбольный чемпионат помог продавать игровые консоли

10.07.2021, 14:04, Новости дня
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Аналитики рынка электронных устройств отмечают значительный рост продаж игровых консолей PlayStation и Xbox в период проведения футбольного чемпионата «Евро-2020». В чем здесь связь? Все очень просто, говорят эксперты.

Дело в том, что FIFA дала добро на разработку целого ряда продвинутых футбольных видеоигр, которые можно было запустить только на дорогих консолях.

Таким образом, за первое полугодие продажи выросли примерно вдвое, отмечают аналитики. Правда, здесь еще свою роль сыграл отложенный спрос. Обе консоли вышли на рынок сравнительно недавно и стали дефицитом. Так как производители увеличили поставки, покупатели смогли приобрести желанные устройства. Ранее за них требовалось значительно переплатить спекулянтам.



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