Софья Таюрская показала, как проводит время с Ильей Прусикиным

В своем микроблоге Instagram Софья Таюрская показала поклонникам, как она отдыхает вместе с Ильей Прусикиным. Пару запечатлели в бассейне, засняв на видео их объятья.

30-летняя солистка Little Big продемонстрировала, как спасается от жары со своим возлюбленным. Знаменитости плавали в бассейне, нежно обнимаясь. Таюрская и Прусикин рассекретили свой роман сравнительно недавно, поэтому к ним приковано пристальное внимание поклонников. Некоторые пользователи Сети считают, что артистка виновата в распаде брака музыканта с Ириной Смелой.

Ролик Софья Таюрская сопроводила строчками «А я вовсе не колдунья, я любила и люблю». В комментариях фанаты назвали певицу «русской сильной женщиной». Многие оценили трогательный момент, но нашлись и те, что негативно высказался по поводу недавно образовавшейся пары.