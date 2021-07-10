Сексолог Анастасия Аркашова развеяла пять популярных мифов о сексе

Сексолог Анастасия Аркашова постаралась развеять пять самых популярных заблуждений о сексе. Речь идёт о мифах, которые касаются исключительно женщин.

Самый частый заключается в том, что оргазм для женщины необходим, если она хочет забеременеть. Данный миф появился ещё во времена древних римлян, где высшая точка наслаждения свидетельствовала о зачатии у женщины. Сейчас же оргазм, особенно одновременный у партнёров, только снижает вероятность оплодотворения. Самый же верный способ забеременеть, по словам сексолога, это когда житель возбуждается без полового акта и перед самим семяизвержением без прелюдий входит в партнёра. Женский оргазм не играет никакой роли. Также существует мнение, что он бывает исключительно клиторальный. Это утверждение верно отчасти, так как даже при анальном сексе стимулируется клитор. Эксперт объяснила, что высшая точка наслаждения у женщины — это больше работа мысли, чем физическое удовольствие. Если девушка испытывает неловкость, недовольна своим телом или её голова занята бытовыми вопросами, то крайне низкий шанс испытать удовольствие от полового акта. Именно поэтому помощь сексолога по большей части заключается именно в уничтожении этих «барьеров», мешающих получить удовольствие.

В XIX веке появилось утверждение, что все половые партнёры девушки так или иначе влияют на потомство и оставляют свой генетический код внутри неё. Термин получил название телегония и даже был распространён в СССР. Несмотря на высокую популярность этого понятия, современная медицина и генетика уже опровергли такие убеждения, таким образом на будущее потомство совершенно никак не влияет количество половых партнёров у женщины. На развитие ребёнка также не влияет и момент, когда пара занимается сексом. До наших дней сохранился миф, что зачатие при менструации опасно для здоровья будущего ребёнка, но и это утверждение не находит под собой документальных подтверждений. Последний же миф овеян огромным количеством неподтверждённой информации и сулит женщинам, которые занимаются мастурбацией, целый ряд заболеваний, вплоть до слепоты. Анастасия Аркашова объяснила, что всё это лишь слухи и не более того, а мастурбация, если она не превратилась в привычку, является хорошей стимуляцией организма.