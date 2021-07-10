В Китае обнаружили лакированные изделия возрастом свыше 8 тысяч лет

Археологи обнаружили в Китае в руинах Цзинтоушаня два лакированных изделия. По словам специалистов, находкам свыше 8 тысяч лет.

Это самые древние предметы, найденные учеными на территории Китая. Изделия включили в ТОП-10 самых значимых для страны археологических открытий. С помощью проведения радиоуглеродного датирования эксперты установили, что лакированным предметам 8200 лет. По словам Сунь Гопина, возглавляющего группу археологов, один из артефактов может быть обломком музыкального инструмента или каноэ, а другой китайцы могли использовать для процесса плетения. Эта находка является основанием для того, чтобы возраст традиции создания лакированных изделий в Китае продлили до 8300 лет.

Руины Цзинтоушаня признают самыми древними. Они расположены в Юйяо, административно относящемуся к населенному пункту Нинбо. Проведение раскопок там археологи начали два года назад. За этот период им удалось найти множество значимых артефактов, самыми важными из которых стали два лакированных изделия.

Источник: bigasia.ru