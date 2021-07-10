 

Das Erste – население Афганистана обеспокоено возвращением «Талибана»

10.07.2021, 14:00, Новости дня
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С тех пор как международные войска вышли из Афганистана, напряжённость в стране растёт, пишет немецкий телеканал Das Erste. «Талибан»* продолжает отвоёвывать всё новые территории и устанавливает на них свои порядки, вынуждая местных жителей бежать из родных деревень. Мирное население встревожено и надеется на скорое наступление мира, однако его пока не предвидится.

Со времени вывода международных войск напряжение в Афганистане возросло. Армия по большей части напрасно пытается остановить наступление радикального исламского «Талибана»*. По его собственным данным, он снова контролирует уже 85 процентов территории страны и завоевал важные пограничные переходы на северо-востоке и юго-западе. «Талибан» господствовал в Афганистане с 1996 года до тех пор, пока не был сокрушён войсками под предводительством США в октябре 2001 года.

Зиа Гулль оказалась на пороге руин. Несколько дней назад её муж был убит «Талибаном». Теперь она бежала со своими шестью детьми из их родной деревни на севере Афганистана. Здесь, в лагере беженцев под Джелалабадом, они — по крайней мере пока — в безопасности.

ЗИА ГУЛЛЬ, беженка: С тех пор как иностранные войска ушли, ситуация снова резко ухудшилась. Женщинам больше нельзя одним выходить на улицу, экстремисты диктуют свои правила, и по всей стране идут бои.

«Талибану» каждый день удаётся занимать новые районы. К настоящему моменту у него под контролем, вероятно, находится уже более половины страны. По его собственным данным — даже 85 процентов.

За прошедшие недели боевые действия постоянно усиливались. Части афганской армии сдались без боя и сбежали в соседний Таджикистан. Оттуда их теперь снова забрало обратно афганское правительство.

ХАМДУЛЛА МОХИБ, советник по национальной безопасности Афганистана: Военные, которые бежали в Таджикистан, теперь снова вернулись обратно и сражаются за свою страну и свой народ. Они должны защищать, в первую очередь, Файзабад. Они отдают все силы. Это война, давление велико, иногда что-то удаётся, иногда нет.

Для Зии Гулль и её семьи эти слова не звучат успокаивающе. Они надеются на скорое наступление мира — однако его сейчас не предвидится.

Дата выхода в эфир 09 июля 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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