 

Организаторы подвели итоги конкурса от социальной сети “ЯRUS”

10.07.2021, 13:56, Разное
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По условиям конкурса, участникам нужно было снять творческое видео о самом интересном месте в своем населенном пункте, уложившись в три минуты. Затем отправить ролик организаторам. По их словам, основная цель конкурса заключалась в том, чтобы познакомить россиян с малоизвестными, но интересными уголками нашей страны. Абсолютно все работы участников публиковали на главной странице “ЯRUS”, и за два месяца они набрали в сумме 2,5 млн просмотров.

В конкурсе приняли участие более пяти тысяч человек, но в финал отобрали только 100 лучших видео. Призовыми стали три. Первое место досталось жителю Краснодарского края Сергею Руденко, показавшему живописную природу станицы Варениковская. Организаторы конкурса передадут победителю квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

Второе место присудили двум орловчанкам Ольге Хомутовой и Анне Вагановой, устроившим экскурсию по родному городу. Жюри оценили качество съемки и особую подачу авторов. Девушкам подарят iPhone 12 Pro на 256gb.

Третье место занял житель Волгоградской области Руслан Итакаев, снявший уникальный ролик об острове Сарпинский. В видео есть как кадры с квадрокоптера, так и “с руки” а также добавлены семейные фотографии. Конкурсант получит GoPro.

Все работы участников можно посмотреть в приложении “ЯRUS”. Организаторы поблагодарили всех за активность и проявленный интерес к тематике конкурса.



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