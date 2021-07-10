Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией вечером в пятницу.

В заявлении ведомства говорится, что вечером 9 июля «подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Чамбаракском районе Армении, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гядабейского района», передает РИА «Новости».

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

В июле в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой они сверили часы для активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.

Пашинян рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.