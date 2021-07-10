Все российские дети вернулись из тюрем Дамаска

Все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию, остался только лагерь «Аль-Холь» на неподконтрольной правительству Сирии территории, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Не осталось совсем (российских) детей в тюрьмах Дамаска… Один ребенок у нас остался в приюте Дамаска… Остался только лагерь «Аль-Холь», в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасаке на неподконтрольной правительству территории, … там самая тяжелая ситуация… И мы будем делать все, чтобы вывезти детей скорее. Документы… на следующий вывоз уже отправлены, сейчас ждем обратную связь – сколько детей могут нам отдать в этот раз», – сказала Кузнецова РИА «Новости», добавив, что «борт Минобороны позволяет забрать сразу всех детей».

Она отметила, что российской стороне их отдают только небольшими группами, что «на долгие месяцы» растягивает работу, которую могли бы завершить «максимум за неделю».

Ранее на самолете Минобороны в Россию из Сирии вернули более 20 детей.

Напомним, дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. В апреле в Россию вернули 44 ребенка.