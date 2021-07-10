Состояние певицы МакSим улучшилось

Певица Марина Максимова (МакSим) чувствует себя немного лучше, однако про положительную динамику говорить пока рано, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

«Марине действительно немножко получше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Про вывод с аппарата [искусственной вентиляции легких] речи пока не идет», – приводит ТАСС слова Богушевской.

Она отметила, что про положительную динамику пока что говорить рано.

5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.