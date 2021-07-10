 

“Как можно быть такой горячей”. Ефросинина поделилась видео в белье

10.07.2021, 13:12, Новости дня
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“Небольшой бекстейдж со съемок ролика. Сперва было страшно, а потом страшно весело”, – прокомментировала телеведущая.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

“Вы превосходна. От девушки с круглыми формами в такую бомбу фигуру. Мое восхищение за проделанный путь”, – прокомментировала arianamarmeladova.

“Мария, вы прекрасны. Фигура огненная. Вы пример для меня и наверно многих женщин. Прекрасное тело и душа. С удовольствием наблюдаю”, – подчеркнула yakunina_ok.

“Как можно быть такой горячей”, – удивляется ana_sugaray.

Контекст:

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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