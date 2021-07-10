 

Гройсман заявил, что стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем быть не может, так как у стран не совпадают интересы

10.07.2021, 13:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Гройсмана, у Украины есть экономические интересы в сотрудничестве с Китаем, но в качестве равноправного партнера. 

“Но когда я вижу, что украинские политики, представляющие Украину, которая в больше всех среди стран постсоветского пространства пострадала от коммунистического режима, поют оды 100-летию Коммунистической партии Китая… Речь идет о том, что мы с вами. наши предки, 100 лет боремся с коммунистическим режимом, который бросал украинцев в голодоморы, в репрессии, в расстрелы, в выселение. 70 лет мы жилы при коммунистическом так называемом режиме тоталитарном, 30 лет боремся за наше будущее в Европе. И когда я вижу, что политики сегодня поздравляют китайскую Коммунистическую партию со 100-летием, а тем более это делает провластная “Слуга народа” – это политическая шизофрения”, – сказал Гройсман.

По его словам, каждый политик, который “поет оды” Компартии Китая, должен или публично признать, что он коммунист, или отозвать свои поздравления.

Гройсман считает, что Украина должна войти в лигу сильных европейских демократических государств.

“Как можно сегодня определять западный мир, США нашим стратегическим партнером одновременно с Китаем?”, – сказал он.

“У Украины есть национальные интересы и они не совпадают с интересами Китая”, – заявил Гройсман в Facebook.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/242151477461200/

Контекст:

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Раде и Коммунистической партии Китая (КПК) во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Украина, по словам Арахамии, надеется перенять “положительный опыт Китая в области экономического развития”, поскольку Китай является для Украины “примером и стратегическим партнером в модернизации страны”.

Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко, комментируя это заявление, сказал. что “Слуга народа” обсуждает с различными представителями Коммунистической партии Китая “партийные принципы работы с населением”.

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013 года он является председателем Китайской Народной Республики).

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировали из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд). 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал “торговым партнером Украины №1”. “Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом… Но при этом бизнес цветет ярким цветом”, – цитировал его “Укринформ”. 

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но “нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности”. В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура. 

Заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве “видна верхушка верхушки айсберга” и что “история еще не отыграна”.

30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Киев не разглашал информацию о соглашении шесть дней. Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Американские ученые установили, что прямой солнечный свет смертельно опасен для человека

29.06 / Shell счел факт завершения «Северного потока – 2» важнее сроков окончания работ

14.03 / “Пающие трусы” презентовали композицию “Бляха-муха”

16.04 / Разумков в Раде передразнил нардепа Брагаря, депутаты “легли от смеха”. Видео

07.05 / 62% украинцев негативно относятся к Сталину, 32% – одобряют деятельность Бандеры – опрос

26.05 / Исследование подтвердили безопасность станций 5G в Москве

16.03 / МИД Украины назвало угрозы России из-за создания Крымской платформы “политическим буллингом”

22.05 / Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине в Москве

30.04 / Марунич: Кабмин готовит изменения, которые нивелируют роль наблюдательных советов в госкомпаниях

23.09 / Минфин США ввел новые санкции против россиян, связанных с “поваром Путина” Пригожиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика