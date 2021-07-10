Герой “Холостяка 10” тайно женился. Первые кадры церемонии
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Торжество состоялось в четверг, 8 июля. Жених и невеста отказались от традиционных свадебных нарядов. Хлистун выбрала белое платье-миди свободного кроя с рукавами-фонариками. Михайлюк же облачился в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.
На событие они взяли свою двухмесячную дочь Ариану, которая была одета в коралловое платьице с цветочным принтом.
“Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений… Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара”, – описала Макса и Дашу ведущая церемонии.
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Ведущая в Stories опубликовала серию видео с церемонии, их продублировал YoouTube-канал Glam Wish.
ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube
Контекст:
Михайлюк стал героем “Холостяка 10” в 2020 году. В финале он выбрал гимнастку Дарью Ульянову, однако пара отношения не продолжила.
Уже после проекта Михайлюк познакомился в Instagram с Хлистун, у пары завязались отношения. Вскоре они стали жить вместе, а в конце апреля у них родилась дочь.
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