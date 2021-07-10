В Киевской области пьяный мужчина ударил в лицо полицейского и разбил стекло служебного авто
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“На Привокзальной площади города Фастов, около трех часов ночи, 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился на работников полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что нападавший попытался скрыться с места инцидента, но полицейские его задержали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье “Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа” Уголовного кодекса Украины.
ВИДЕОВидео: NEBYTOV / YouTube
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