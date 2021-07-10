 

Пользователи Сети не узнали дочь Любови Успенской после пластики

10.07.2021, 13:08, Разное
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В своем микроблоге Instagram дочь Любови Успенской поделилась новым снимком. Подписчики не узнали 31-летнюю Татьяну Плаксину, которая недавно сделала очередную пластическую операцию.
С помощью королевы шансона она восстанавливает свою красоту, которую утратила из-за зависимости и аварии. Три года назад наследница артистки неудачно упала с велосипеда, сломав челюсть и потеряв зубы. Ей пришлось пережить уже некоторое количество хирургических процедур, но они не помогли в устранении всех последствий ДТП. Многие фолловеры отметили, что у Татьяны Плаксиной изменилась внешность. В комментариях написали, что дочь Любови Успенской – «красивая девушка», а также отметили ее удачную прическу.

Наследница знаменитости опубликовала пост, в котором выразила сожаление по поводу пропущенного Дня независимости. Также она отметила, что вчера, 9 июля, в мире отмечали День веры в единорогов. Она поздравила с этим праздником всех почитателей фэнтези и волшебства, а также призналась, что «неистово скучает по близким людям».



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