 

COVID-19 будут выявлять с помощью камеры смартфона и штрихкода на квантовых точках

10.07.2021, 13:08, Разное
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Канадские исследователи разработали инновационный способ диагностики для обнаружения коронавируса. Для теста с 90-процентной точностью эксперты предлагают использовать фото-видео-камеру смартфона и штрихкод, основанный на квантовых точках.
Пандемия коронавируса привела к разработкам как лекарств и профилактических средств от летального недуга, так и разнообразных методов диагностики. Новое изобретение канадских ученых поможет существенно упростить определение наличия патогенов в организме. Исследование было сделано сотрудниками Университета Торонто, которые задействовали камеру смартфона для определения численности антител к COVID-19 в крови человека. Простой и доступный способ поможет существенно упростить работу медицинских служб. С разработкой канадских ученых каждый пациент сможет провести тестирование на наличие SARS-CoV-2 самостоятельно без необходимости обращения в больницу.

Эксперты создали специфический штрихкод, основанный на квантовых точках, а также вторичную метку для поиска болезнетворных микроорганизмов. При наличии в организме антител вышеуказанные точки меняют цвет своего излучения. Это стало возможным благодаря наличию в них наночастиц, эффективно поглощающих и переизлучающих свет. Кроме того, от размеров световой волны подобных элементов зависит и длина волн. Взаимодействуя с антителами квантовые точки меняют свою структуру, приобретая возможность люминесцировать.

В устройстве точки из квантов сначала облучаются лазером, после чего ими генерируется свет, характерной для них длины волн. Камера смартфона умеет фиксировать и с помощью спецпрограммы анализировать полученную информацию. Определяемый цвет и структура интерпретируются программой и затем передаются врачам. Стоит отметить, что использование такого изобретения позволит также вести международную базу для статистики по заболеваемости коронавирусом.

Источник: www.popmech.ru



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